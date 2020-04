“Məktəbləri dörd maydan etibarən mərhələli şəkildə açmaq olar ” - Ekspertdən nazir müavininə CAVAB

'' Məktəblərin açılması haqda danışmaq necə tezdir ki, IX - X - XI siniflərin şagirdləri və əvvəlki illərin məzunları 27 apreldən repetitor yanına getmək imkanına malikdir? Nəzərə alsaq ki, məktəbin gigiyenik vəziyyəti repetitorların dərs keçdiyi yerlərdən heç də pis deyil, məncə bu fikir absurddur.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri təhsil eksperti Kamran Əsədov Təhsil nazirinin müavini Məhəbət Vəliyevanın açıqlamasını şərh edərkən deyib.

''10 nəfərə qədər şagird repetitorların yanında 2 - 3 saat ola bilər, amma şagird məktəbə gedə bilməz? Əlbətdə ki, sağlamlıq hər şeydən üstündür və önəmlidir. Amma fikrin ağırlığı da var. Yaxşı, məktəblərin açılması haqda danışmaq tezdir deyilir, bunun kompensasiyası üçün atılan addımlar yetərlidirmi? Mən düşünürəm ki, 4 maydan etibarən mərhələli şəkildə başlamaq olar. Birinci mərhələdə son 14 gün ərzində yoluxma halları olmayan regionlarda IX,X,XI siniflərin dərslərini və sonuncu kursa oxuyanları başlamaq olar. Bununla da gələcək yükü azaltmaq mümkündür.''

Qeyd edək ki, Məhəbbət Vəliyeva orta məktəblərdə dərslərin nə vaxt açılması ilə bağlı suallara cavabında dərs ilinin uzadılmasına ehtiyac qalmadığını vurğulayıb:

"Yəqin ki, dərs ili vaxtında yekunlaşacaq. Şagirdlərə tədris proqramlarını mənimsətmək üçün canlı olmasa da, virtual şəkildə dərslər keçirilir".

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

