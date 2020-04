28 yaşlı Cahid Nərimanlı Covid-19 virusuna yoluxub.

Metbuat.az "BBC Azərbaycan"a istinadən xəbər verir ki, o, Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Cahid müsahibəsində xəstəxənadakı şəraitdən, virusa ciddi yanaşmayan insanlardan və virusdan sağaldıqdan sonra nə edəcəyindən danışıb.

