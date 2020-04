Koronavirusda ŞAD XƏBƏR: Bu dərman insanlar üzərində uğurla sınaqdan keçdi

Çində meydana gələn yeni növ koronavirusun müalicəsində ümidverici xəbər verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Remdesivir” dərmanının yeni növ koronavirusu da müalicə etdiyi məlumatı paylaşılıb. Bu barədə ABŞ-ın Allergiya və Yoluxucu Xəstəliklər İnstitutu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, dərman ilkin sınaqlardan uğurla keçib və işə yarayıb. Sınaqlar 70 xəstəxanada 1000 koronavirus xəstəsi üzərində aparılıb.

Qeyd edək ki, bu dərman ebola xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilirdi.

Mənbə: The Guardian

