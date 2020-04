Bakıda hamı bu polis kapitanından danışır - Görün nə edib...

Aprel ayının 19-u gecə saat 00:00 radələrində Bakıdan yaşadığı Novxanı qəsəbəsinə qayıdarkən vətəndaş sükan arxasında özünü pis hiss edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, sürücü bu zaman idarəetməni itirəcəyindən qorxaraq avtomobilin sürətini azaldıb. Həmin ərazidə xidmət aparan Abşeron rayon Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları sürücüyə saxla işarəsi veriblər. Sürücü bildirib ki, YPX əməkdaşları əvvəlcə sürücünün sərxoş olduğunu zənn ediblər, lakin o bildirib ki, vəziyyəti yaxşı deyil.

“Əvvəlcə təcili yardım çağırmağı təklif etdilər. Amma mən dedim ki, evə getmək istəyirəm. Vasif Sadıqov məni YPX avtomobilinə əyləşdirdi. Digər YPX əməkdaşı isə mənim maşınmı sürdü. Evimizə qədər gətirdilər. Yolda təcili yardıma zəng edib evimizin ünvanını dedilər. Yaşadığım ev yoldan bir az kənarda məhəllədaxili olduğu üçün təcili yardım ünvanı tapmaqda çətinlik çəkirdi, bu zaman yol polisi əməkdaşları təcili yardımla əlaqə saxlayıb onu qarşıladılar və bizim evimizə gətirdilər. Mənim vəziyyətim yaxşı olandan sonra getdilər. İlk dəfə idi ki, tanımadığım bir insandan belə isti münasibət görürdüm. Bu mənə çox gözəl təsir bağışladı və həqiqətən belə yol polisimiz olduğuna görə fəxr elədim. Öz adımdan, ailəmizin adından ona təşəkkür edirəm. Hətta deyərdim ki, bu təşəkkürdən artıq bir məsələdir. Əgər onlar mənim qarşıma çıxmasaydı bəlkə də mən həyatımı itirərdim. Arzu edərdim ki, bu cür polislərin sayı çox olsun. Onun mənə göstərdiyi isti münasibəti insan ancaq yaxın adamlarından görə bilərdi. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm.”

Qeyd edək ki, Vasif Sadıqov 2019 cu ildə ağır yaralanan 21 yaşlı gənci də xilas etmişdi. Əvvəlcə pofis kapitanı xəstəni "Semaşko"ya çatdırıb. Burada da xəstənin vəziyyətinin ağır olduğunu deyib qəbul etməyiblər. Polis kapitanı vaxt itirmədən gənci Travmatologiya İnstitutuna çatdırıb. Burada xəstəni əməliyyat edib yarasını tikiblər və qanaxma dayanıb. Xəstə özünə gələnə qədər polis kapitanı xəstəxanada onu gözləyib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

