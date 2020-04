Azərbaycanda koronavirusa yoluxmuş 92 yaşlı qadın sağalaraq evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1928-ci il təvəllüdlü Axundova Ağabəyim Şaban qızında aprelin əvvəlində koronavirus aşkar edilib.



Lənkəranın Boladı kəndində yaşayan qadında ilk olaraq güclü öskürmələr başlayıb. O, daha sonra həkimə müraciət edib. Test nəticəsində qadının koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənib.



Bir neçə gün xəstəxanada müalicə alan A.Axundova həkimlərin səyi nəticəsində sağalaraq evə buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.