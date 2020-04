Penitensiar Xidmətin cəzaçəkmə müəssisələrində koronavirusa yoluxma halı qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyinin İnsan hüquqları və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi Aynur Sabitova deyib.



Onun sözlərinə görə, cəzaçəkmə müəssisələrində hərarəti olan məhkumlar koronavirus infeksiyasına görə test ediliblər. İndiyədək heç bir məhkumda virus aşkar olunmayıb.



