Qan analizi vasitəsilə xərçəng xəstəliyini daha erkən dövrlərdə müəyyənləşdirmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Con Hopkins Univeritetinin professoru Nikolas Papadopoulos deyib.

Yeni metod xərçəng xəstələrinin müəyyən edilməsini iki dəfə sürətləndirir.

