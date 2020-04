Ramazanın 7-ci günü: dua, imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının 7-ci günüdür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 1-də Bakıda imsak saat 04:00, iftar isə saat 19:51-dədir.



Ramazan ayının 7-ci gününün duası:



"Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin".



Tərcüməsi:



"İlahi, bu ayın orucunu tutmaqda və namazımı qılmaqda mənə kömək ol, məni səhvlərdən və günahlardan uzaqlaşdır. Bütün bu ayı Səni zikr etməyi mənə qismət et Öz köməyin sayəsində, ey azmışları doğru yola çıxaran Allah".



Allah orucunuzu qəbul etsin!

