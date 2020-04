Azərbaycanda tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi dövründə 1224 nikah bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat şöbəsinin rəisi Rəşidə Manafova bildirib.



Onun sözlərinə görə, karantin dövrü müddətində nikahların pozulması faktı qeydə alınmayıb. Bu proses müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

