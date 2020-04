İngiltərəli model Cara Delevingne mobil nömrəsini sosial şəbəkədə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, model bu addımı karantində sıxıldığına görə atıb.

Sosial şəbəkə hesabından video paylaşan Cara Delevingne bildirib: "Hər kəsə salam. Ümid edirəm yaxşısınız. Bəziləriniz bir qədər çılğın olduğumu bilir. Ona görə, indi böyük bir çılğınlıq edəcəm. Telefon nömrəmi burada paylaşacam və siz mənə mesaj göndərə biləcəksiniz".

Model qeyd edib ki, bu addımından sonra minlərlə mesaj alıb.

