Rusiyanın Baş Naziri Mixail Mişustin koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, Baş Nazir məlumatı təsdiqləyib.



O, koronavirusa yoluxması ilə bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə məlumat verib.

