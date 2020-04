Bu gecə saat 00:00-dan etibarən “Aİ-95” premium markalı benzinin qiyməti ucuzlaşacaq.

Metbuat.az report-a istinadən bildirir ki, “Aİ-95” markalı yanacağın qiyməti 0,10 manat ucuzlaşaraq 1 manat 10 qəpik olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.