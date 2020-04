Mərkəzi Afrika Respublikasında silahlı qruplar arasında atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ndele şəhərində baş verib.



Silahlı qarşıdurma zamanı azı 53 nəfər ölüb. Onlardan 25-nin mülki vətəndaş olduğu bildirilir. Hadisənin təfərrüatları məlum deyil.





