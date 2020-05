ABŞ prezidenti Donald Tramp koronavirus epidemiyasının Çinin Vuhan şəhərindəki bir laboratoriyadan çıxdığına dair dəlillər gördüyünü, lakin detalları indi paylaşmayacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp bunu "Ağ Ev"də yaşlıların virusdan qorunması mövzusunda keçirilən konfransda sualları cavablandırarkən deyib.:

"Çin bunu bilərək, ya da yalnışlıqla etmiş olsa da araşdırmaçılarımız bu mövzuda işləyir. Hal-hazır başqa bir şey deyə bilmətəm".

Mənbə: haberler.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.