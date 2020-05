Şəbnəm Tovuzlu onu zövqsüz adlandıranlara SƏSLƏNDİ - VİDEO

“Açıq-saçıq geyinə bilmərəm” - Şəbnəm Tovuzlu onu zövqsüz adlandıranlara SƏSLƏNDİ

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi müğənni Şəbnəm Tovuzlu olub.

Müğənni onu zövqsüz adlandıranlara səslənib:





“Kim mənə zövqsüz deyirsə, qoy desin. Təki mən abırımla zövqsüz olum. Eybi yox. Abırsız, dekoliteli geyimlər zövqdürsə siz geyinin. Siz zövqlü olun, qoyun mən zövqsüz olum, nə olar. Açıq-saçıqlığı tərz-modamı bilirlər? Mən ailəli insanam. Açıq-saçıq, biədəb geyimləri geyinə bilmərəm. Çünki ən azından mən qız, oğul anasıyam, həyat yoldaşıyam. Ona görə mən həmişə geyimimə fikir verirəm. Bütün geyimlərimi də kontrol edirəm, çox da gözəldir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.