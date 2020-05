Azərbaycanda koronavirusa yoluxan tibb işçilərinin sayı açıqlandı - RƏSMİ

“Koronaviruslu xəstələrin müalicə olunduğu xəstəxanalarda tibb işçilərinin virusa yoluxması halları çox azdır”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu onlayn brifinqdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Harmancı bildirib. Onun sözlərinə görə, tibb işçiləri arasında yoluxma halları əsasən, kənar xəstəxanalarda çalışan həmkarları arasında müşahidə olunur:

“Bu da koronaviruslu xəstələrin müalicə olunduğu xəstəxanalarda tibb işçilərinin özlərini yaxşı qoruması deməkdir. Kənar xəstəxanalardakı tibb işçiləri bu xəstəlik onlara yoluxmaz deyə, qoruyucu tədbirlər görmürlər”.

H.Harmancı qeyd edib ki, son statistikaya görə 300 tibb işçisi koronavirusa yoluxub.

