Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin ötən gün qəbul etdiyi qərarla “Atabank” və “Amrah Bank” ASC-lər müflis elan edilib və onların iflas prosedurlarına başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (ADIF) açıqlamasında bildirilir.

Məlumatda deyilir ki, məhkəmə qərarına əsasən, Fond hər iki bankın ləğvedicisi təyin edilib.

