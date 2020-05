Yaşı 65-dən yuxarı şəxslər evdən çıxa bilərmi? - RƏSMİ

''Yaşı 65 dən yuxarı olan şəxslərin evdən çıxması qərarı mayın 31 dək qüvvədə qalır. Bu qərar Bakı,Sumqayıt,Abşeron,Gəncə şəhərlərinə aiddir.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, həkimlərin səyi nəticəsində vəziyyət nəzarət altındadır:

"Mayın 11-dən sonra qərar qəbul edilməsi planlaşdırılır"



"Karantin rejimi mayın 31-nə qədər uzadıldı və bəzi ərazilərdə də yumşaldılmasına qərarı verildi. Yoluxma hallarının yüksək olduğu 4 şəhərdə karantindən çıxma yavaş sürətlə həyata keçiriləcək. Digər ərazilərdə isə yüksək sürətlə çıxış olacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.