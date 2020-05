"Bakıda restoranlar bağlıdır və SMS icazəsi qüvvədədir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, 65 yaşdan yuxarı şəxslərin evdən çölə çıxması icazəsi məsələsinə baxılır: "Mayın 11-dən sonra qərar qəbul edilməsi planlaşdırılır"

