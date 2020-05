Azərbaycanda koronavirusdan daha çox 60-69 yaş arasında olanlar həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu yaş qrupundan koronavirusdan 11 nəfər vəfat edib. Bu barədə brifinqdə çıxış edən TƏBİB rəhbəri Ramil Qurbanlı məlumat verib. O həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda ən aktiv koronavirus bölgələri Gəncə və Lənkərandır:

"Son günlərdə xüsusilə Gəncədə yoluxma halları aşkarlanır. Qeyd etdiyimiz ərazilərdə əhalinin karantin rejiminə yetərincə əməl etməməsinin nəticəsidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.