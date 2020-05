'' Peyvəndin tapılması yaxın müddətdər real görünmür. Ona görə də yoluxmanın yayılmasının qarşısını almaq üçün xəstəliyə qarşı görüləcək tədbirlərdə hər kəs fəal olmalıdır.virus təhlükəsi aradan qalxmayana kimi qoruyucu vasitələrdən istifadə məcburi olacaqdır.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə brifinqdə çıxış edən TƏBİB rəhbəri Ramil Qurbanlı məlumat verib.

