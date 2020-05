​Bakı, Abşeron, Gəncə və Lənkərandan digər rayonlara gediş-gəliş qadağası qüvvədə qalır - RƏSMİ

“Bakı, Abşeron, Gəncə və Lənkərandan digər rayonlara gediş-gəliş qadağası qüvvədə qalır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddətinin mayın 31-dək uzadılmasına həsr edilmiş mətbuat konfransında Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib.

İ. Məmmədov deyib ki, karantindən əvvəl başqa rayonlara gedənlər Bakıya qayıda bilər: “Kütləvi tədbirlərlə bağlı qadağa da hazırkı mərhələdə qalır”.

