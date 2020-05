"İctimai nəqliyyat və bəzi ictimai yerlərdə qoruyucu vasitələrdən istifadə məcburi olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın mətbuat konfransında TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib.

O əlavə edib ki, bunun qaydaları 6 metodik göstərişdə öz əksini tapacaq və yayımlanacaq.

