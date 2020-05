"Mallar"ın içərisində ərzaq satışı ilə məşğul olan müəssisələr və apteklər fəaliyyəti davam edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, yumşalma tədbirləri çərçivəsində "Mall" və iri ticarət mərkəzlərin tam şəkildə fəaliyyət nəzərdə tutulmur.

