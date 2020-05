''Azərbaycanda toy və yas mərasimlərinin keçirilməsi qadağası mayın 31 dək bütün respublika ərazisində qadağandır''

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

''Çünki bu, kütləvilik təşkil edən məsələlərdəndir .Eləcə də əsgərlərin yaxınları ilə görüşü də əvvəlki qaydada qadağandır.''

