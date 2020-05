"İdman zallarının açılması nəzərdə tutulmur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib.

O bildirib ki, qaydalar kağız üzərində yazılmaq üçün deyil: "Hər bir kəs bu qaydalara əməl etməlidir. Bütün növ kütləvi tədbirlərin təşkili qadağandır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.