Bu tibb müəssisələrinin rəhbərləri işdən çıxarılıb

"Pandemiya dövründə nöqsanlara yol verən tibb müəssisələrin rəhbərləri işdən azad edilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB rəhbəri Ramin Bayramlı deyib.

O bildirib ki, koronavirus pandemiyası dövründə ölkədə fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri ciddi şəkildə nəzarətdə saxlanılıb:"Qaydalara əməl etməyən, ciddi nöqsanlara yol verən tibbi müəssisələrinin rəhbərləri barədə ölkə rəhbərliyinə məlumat verilib və onların işdən çıxarılması ilə bağlı tədbirlər görülüb. Gəncə, Goranboy və Göygöldə belə hallar qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.