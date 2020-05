“Koronavirusa Qarşı Mübarizə Fonduna 113 milyon manat ianə yığılıb, amma xərcləmə yoxdur”.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov deyib.

O bildirib ki, dövlətin ayırdığı vəsait hələ kifayət edir: “Növbəti həftə xərclərə nəzarət üçün İctimai Nəzarət Şurası yaradılacaq,sonra ictimaiyyətə şəffaf məlumat veriləcək. Hər bir manatın hesabatı təqdim ediləcək”.

