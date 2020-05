Ölkədə koronavirus infeksiyası aşkar edilməyən rayonlar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, amma həmin ərazilərə qonşu olan rayonlarda yoluxma olduğundan bu bölgələr hələ ki riskli ərazi hesab edilir:

“Əgər ətraf rayonlarda da risk aradan qalxarsa, o zaman biz həmin sahəni xəritədə yaşıl rəngləyə bilərik və prosesin sıfırlandığını açıqlaya bilərik”.

