"Alınmış plazmanın tərkibindəki sağalmış şəxsin anticisimlərinin effektivliyi nəzarətdə saxlanmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. O bildirib ki, bu, laborator göstəricilərə uyğun müəyyənləşir: "Ola bilsin ki, bir şəxsdən alınmış plazma bir neçə nəfərə və ya bir ağır xəstəyə tətbiq edilsin. Bu xəstəliyin dinamikasından asılı olacaq".

