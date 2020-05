Bu da Mətanət İsgəndərlinin dəbdəbəli evi - VİDEO

Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli evinin qapılarını verilişlərin birinə açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni atası və nəvələri ilə kamera qarşısına keçib. İsgəndərli bildirib ki, oğlu Kərimlə eyni binada yaşayır: "Bu evdə 15 ildən çox yaşayıram. Dizaynı özün etmişəm. Oğlum ailəsi ilə dördüncü mərtəbə yaşayır. Yaxşı ki, yaxınımda qalır. Yoxsa ürəyim partlayardı".

İfaçı kamerlar önündə qarderobunu da nümayiş etdirib: "Var-dövlətim paltarlarım və mahnılarımdır. Heç vaxt kirayə paltar götürməmişəm. Ya tikdirirəm, ya da satın alıram. Yarısını da oğlumun evində saxlayıram".

