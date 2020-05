Hamı SƏS YAZISI yayılan bu müəllimədən danışır - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə onlayn dərs keçən müəllimənin səs yazısı yayılıb.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə onlayn qaydada ingilis dili dərsi izah edən müəllimənin maraqlı səs yazısı paylaşılıb.

Səs yazısında müəllimə özünəməxsus şəkildə dərsi izah etməyə çalışır. Onun Azərbaycanın qərb bölgəsinə xas olan ləhcə ilə danışması sosial şəbəkə istifadəçilərinin diqqətini cəlb edib. İstifadəçilərin bir qismi bu cür danışığına görə müəllimi tənqid etsə, xeyli insan onun şagirdləri üçün əlindən gələni etdiyini və bunun təqdirəlayiq hal olduğunu qeyd edib

Həmin səs yazısını təqdim edirik:

