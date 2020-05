Gədəbəy rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, RİH-in vətəndaşların müraciətləri və sənədlərlə iş şöbəsinin müdiri Həsənov Rakif Cəbrayıl oğlu bu gün qəfil dünyasını dəyişib.

Onun ürəktutması nəticəsində vəfat etdiyi bildirilir. /publika.az

