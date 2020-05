İtaliyada polis maşınından azan səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya mediası bunun koronavirus səbəbindən karantində olan ölkədəki müsəlmanlara xoş təsir bağışlaması üçün edildiyini yazıb. Həmin anlar insanlar tərəfindən qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, oxşar addım Fransa və Hollandiyada da atılıb. Bu ölkələrdə məscidlərin yüksək səslə azan verməsinə ciazə verilib.

Mənbə: DHA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.