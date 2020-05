''Nazirlərin əvəzinə mətbuat xidmətləri danışmamalıdır.''

Metbuat.az xəbər verir ki,bu fikirləri Milli Məclisin plenar iclasında Millət vəkili Siyavuş Novruzov səsləndirib.

O bildirib ki, ictimaiyyətlə üz-üzə gəlmək və onları məlumatlandırmaq nazirlərin birbaşa vəzifə borclarıdır.

