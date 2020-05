Qapalı məkanlarda maskadan istifadə məcburi oldu - RƏSMİ

Azərbaycanda qapalı məkanlarda maskanın istifadəsi mütləq şərtdir. Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ pandemiya dövründə müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair qaydalarda öz əksini tapıb. Sənəd müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə çalışan əməkdaşların və vətəndaşların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə hazırda koronavirus (COVID-19) infeksiyasına dair aparılan elmi araşdırma faktlarına əsaslanaraq tərtib olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.