Ramazanın 9-cu gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının 9-cu günüdür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 3-də Bakıda imsak saat 03:57, iftar isə saat 19:53-dədir.



Ramazan ayının 9-cu gününün duası:



"Allahumməc-əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiə. Vəhdini fihi libərahinikəs-satiə. Və xuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiə. Biməhəbbətikə ya əmələl-müştaqin".



Tərcüməsi:



"İlahi, bu ayda mənə Öz geniş mərhəmətindən pay ver, Öz açıq-aşkar dəlil-sübutlarınla yol göstər, Səni razı salacaq bütün şeylərə doğru məni apar Öz məhəbbətin xatirinə, ey arzusu olanların Pənahı!"



Allah orucunuzu qəbul etsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.