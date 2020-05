Türkiyənin Antalya şəhərində koronavirus pandemiyasının yayılması ilə əlaqədar evdən çıxma qadağasının tətbiqi zamanı maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Cansu Akdemir Tümer adlı hamilə qadın sosial şəbəkə vasitəsilə Antalya valisi Münir Karaloğluna müraciət edib.



O, qarpız yemək istədiyini deyərək validən kömək diləyib. Bundan sonra qadının ərinə iki saatlıq evdən çıxıb qarpız almaq üçün xüsusi icazə verilib.





