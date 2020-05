"Xəzər" televiziyasında ANS-də yayımlanmış layihə yayımlanacaq.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, "Bu da bu" adlanan verilişin əsas rollarını aktyorlar Müşfiq Şahverdiyev və İlkin Misgərli canlandıracaq.

Qeyd edək ki, sözügedən layihə fəaliyyəti dayandırılmış ANS telekanalında yayımlanıb. İllər öncə də "Bu da bu"nun əsas rollarını Müşfiqlə İlkin canlandırırdı.

