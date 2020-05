Təzyiqdən əziyyət çəkənlər – Hər gün sarımsaq yeyin

Sarımsağın təzyiq xəstələri üçün faydalı olduğunu yəqin çox insan bilmir.

Həkimlər təzyiq xəstələrinə bir çox cəhətdən faydalı olan sarımsaq qəbul etməyi tövsiyyə edir. Yüksək qan təzyiqi olanlar, pəhrizinə sarımsaq əlavə edə bilər. Bu damarları genişləndirir və arterial təzyiqi azaldır. Beləliklə, siz baş ağrısından azad olacaqsız.

Sarımsaq beyin yaşlanmasının qarşısını alır. Daimi sarımsaq istifadə etmək yaddaş zəifliyinin də qarşısını alır. Sarımsaq əzələlərin genişlənməsinə kömək edir.

Antibakterial xüsusiyyətlərinə görə, sarımsaq diş çürükləri üçün də yaxşıdır.

