Afət Fərmanqızının ailəsinə ağır itki baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı bu haqda sosial media hesabındakı canlı yayımda özü məlumat verib. Olduqca kədərli görünən ifaçı "Həci"nin öldüyünü bildirib.

"Çox gənc yaşda itirdik Həcini" - deyən Afət göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

