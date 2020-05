Kim Çen Inın əlində müəmmalı iz tapıldı - FOTO

Koreya Demokratik Respublikasının lideri Kim Çen In 20 gündən sonra ictimaiyyət qarşısına çıxanda onun əlində müəmmalı iz aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Mirror” yazır.

ABŞ-da tibb sahəsinin mütəxəssisləri hesab edirlər ki, dövlət başçısının əlindəki iz ürək-damar xəstəlikləri zamanı aparılan prosedurlardan xəbər verə bilər. Ola bilsin ki, KXDR-nın liderinin sağ mil arteriyasına punksiya yeridilib.

Qeyd edək ki, Kim Çen In aprelin 11-dən ictimaiyyət qarşısına çıxmamışdı. O, aprelin 15-də babası, KXDR-nın əsasını qoyan Kim İr Senin doğum günündə iştirak etmədiyi üçün siyasətçinin ölməyi və ya xəstələnməyi ilə bağlı şayiələr yayılmağa başlamışdı.

Lakin mayın 2-də Şimali Koreyanın liderinin Sunçhondakı gübrə zavodunun açılış mərasimində iştirak etdiyi kadrlar yayılmağa başladı. Şayiələrə baxmayaraq, şəkillərdə Kim Çen In sağlam görünür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.