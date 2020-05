Aprel ayında respublikanın avtomobil yollarında 34 ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) saytında yer alan məlumatlara istinadən bildirir ki, yol qəzalarında 41 nəfər ölüb, 24 nəfər isə xəsarət alıb.

