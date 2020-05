May ayına planlaşdırılmış konsertini payıza təxirə salan xalq artisti Röya Ayxan açıq-saçıq, ağlı-qaralı fotosu ilə şou-biznesin sükütünü pozub.

Sənətçi sosial media hesabında paylaşdığı fotoda fərqli tərzdə kamera önünə keçib. Üzərinə qara pencək geyinən Röya ağ rəngli alt geyimində seksual poz verib. Ecazkarlığı ilə göz qamaşdıran xalq artisti saçlarını uzadaraq, dalğavari şəkildə çiyinlərinə atıb.

