Türkiyəli tanınmış ilahiyyatçı-yazar Ömər Döngəloğlu koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.



Koronavirus testi müsbət çıxan Döngəloğlu bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.