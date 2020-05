SON DƏQİQƏ: Rus ordusunda koronavirus şoku! - Minlərlər əsgər virusa yoluxdu

Yeni növ koronavirus Rusiya ordusunda da yayılmağa başlayıb.

Metbuat.az "A Haber"-ə istinadən xəbər verir ki, orduda 4 mindən çox əsgər virusa yoluxub.

Rusiyada son sutka ərzində 85 bölgə üzrə koronavirusa 10 min 633 yeni yoluxma qeydə alınıb və ümumi yoluxma sayı 134 min 687-yə çatıb.

Gün ərzində 58 ölüm faktı təsdiqlənib. Ötən dövr ərzində isə 1280 nəfər koronavirusun qurbanı olub. 1626 nəfər sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb.

Rusiyada aparılmış testlərin nəticələri artıq dördüncü gündür ki, yeni yoluxma hallarının artdığını göstərir. Ümumilikdə, Rusiyada 3,9 milyondan çox koronavirus testi keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.