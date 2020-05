Sonuncu kurs oğlan tələbələrin diplomları nə vaxt veriləcək? - Elçin Əfəndi AÇIQLAMA VERDİ

Mart ayından etibarən təhsil müəssisələrinin, koronavirus səbəbindən bağlanmasının nəticəsində yüzlərlə tələbə ali təhsil müəssisəsindən diplomunu ala bilməyib.

Bu vəziyyətdə düşündürən suallardan biri də oğlan tələbələrin hərbi hissəyə təqdim edə bilmələri üçün diplomlarının gecikməsidir.

Əgər onlar vaxtında diplomlarını hərbi hissələrə təqdim etməsələr o zaman 1il 6 ay xidmət edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda əsgər valideynlərinin ciddi narahatlığına səbəb olan bu məsələ barədə təhsil eksperti Elçin Əfəndi açıqlama verərək bildirdi ki, bu məsələ artıq həllini tapıb.

"May ayının beşində Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun verdiyi əmrə əsasən, təhsillə bağlı müəssisələrdə işçi heyətinin bir qismi işə cəlb olunur. Burada iki gün əvvəl dediyimiz məsələ də öz həllini tapmış olacaq. Yəni ali təhsilli həqiqi hərbi xidmət keçən qulluqçulardan diplomlarını almayanlar üçün şərait yaradılır. Bundan sonra diplomlarını əldə edib xidmət etdikləri hərbi hissəyə təqdim edə biləcəklər. Beləliklə hərbi xidmətin uzadılması ilə bağlı yaranmış olan əngəl aradan qalxacaq.''

Qeyd edək ki, artıq bir sıra ali təhsil müəssisəsində tələbələrin diplomlarının vaxtında verilməsi üçün işlərə başlanılıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

