Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi (BŞBPİ) sosial şəbəkələrdə “Tarqovı”nın yenidən bağlanması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, BŞBPİ-nin Mətbuat Xidməti bildiriblər ki, hazırda polis tərəfindən Nizami küçəsinə giriş və çıxışda hər hansı məhdudiyyətlər tətbiq olunmur:

“Sosial şəbəkələrdə küçənin bağlanılması ilə bağlı yayılmış məlumat həqiqəti əks etdirmir”.

