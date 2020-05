"Barselona"nın ulduz futbolçusu Lionel Messi klubun məşq bazasına maska və əlcəklə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı o, özünün "İnstaqram" səhifəsində şəkil paylaşıb.

