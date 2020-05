Rozanın dar geyimdəki fotosuna: "O kişi necə dözüb, mən qadın dözmədim" - FOTOLAR

Müğənni Roza Zərgərli sosial media hesabında at belində yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı at çapmağı öyrənməyə çalışır. Belə ki, o, at belində fotolarını sosial media hesabında yayımlayıb və bu sözləri qeyd edib:

"At çapmağı öyrənirəm. Bir araya sərbəst şəkildə at belində gəzəcəm. Atımın adı İstiqlaldır, 8 yaşı var. Ərəb atıdır".

İzləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanan fotoya çoxsaylı şərhlər yazılıb. İfaçının fotosuna yazılan maraqlı şərhlərdən biri isə belə olub:

"O kişi necə dözüb, mən qadın dözə bilmədim"

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

